Російського громадського активіста Дадіна знову затримали

Російський громадський активіст Ільдар Дадін був затриманий поліцейськими на Червоній площі в Москві за читання конституції.

Про це з посиланням на російські ЗМІ пише РБК.

Інформацію про затримання Дадіна підтвердив його адвокат Олексій Ліпцер.

"Я зв'язувався з ним по телефону, він сказав, що в даний час вони знаходяться в автозаку біля відділу поліції "Китай-город", - повідомив правозахисник.

Сам активіст розповів агентству ТАСС, що він був затриманий разом з учасником руху "14 процентов" Сергієм Ожичем. За словами Дадіна, вони "по черзі читали статті конституції на Красній площі".

"До нас підійшов поліцейський і попередив, що якщо ми не підемо, то нас затримають, а через 10 хвилин нас дійсно затримали співробітники поліції", - розповів Дадін.

Адвокат активіста зазначив, що поки невідомо, чи буде складено відносно Дадіна протокол про адміністративне порушення. Можливо, його відпустять після профілактичної бесіди, додав адвокат.

Ільдар Дадін став першим росіянином, який був засуджений за запровадженою в Кримінальний кодекс РФ в 2014 році ст.212.1, що передбачає кримінальну відповідальність за неодноразове порушення порядку проведення мітингів. Він був засуджений до трьох років колонії.

У лютому 2017 року Верховний суд скасував вирок і звільнив Дадіна. Він також визнав за ним право на реабілітацію. Воно включає в себе відшкодування майнової шкоди, усунення наслідків моральної шкоди та відновлення в трудових, пенсійних, житлових та інших правах.

В кінці квітня Дадін подав до Залізничного міського суду Московської області цивільний позов про відшкодування шкоди від незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.