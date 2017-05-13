Гройсман в Ізраїлі підніме питання про визнання Голодомору геноцидом

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Субота, 13 травня 2017, 03:36

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час майбутнього візиту в Ізраїль має намір підняти питання про визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми обов'язково будемо це обговорювати. Я це обговорював, коли приїжджав керівник парламенту Ізраїлю і з президентом Ізраїлю ми це обговорювали. Це важливе питання, ми повинні знайти взаєморозуміння, це дуже важливо для України. Важливо, щоб наші цінності були визнані у світі, що ті трагедії, які відбувалися, могли знайти відображення і підтримку у всьому цивілізованому світі, і ми за це будемо боротися. Ніякого іншого рішення немає", - переконаний прем'єр-міністр.

Візит прем’єр-міністра в Ізраїль заплановано на 14-16 травня.

Як відомо, Гройсман планував відвідати Ізраїль ще в кінці минулого року, але візит було скасовано ізраїльською стороною. Таким чином прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан.

Теми: голодомор Гройсман Ізраїль
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