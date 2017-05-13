Омелян нагородив екіпаж катера, який дав відсіч російському судну

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Субота, 13 травня 2017, 05:06

Міністр інфраструктури  Володимир Омелян нагородив працівників Морської пошуково-рятувальної служби  та екіпаж катера, який 24 квітня дав відсіч агресивним діям російського судна в Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Подяками міністерства нагороджено Боярка Сергія Анатолійовича (механіка пошуково-рятувального катера "ПРК-05"), Війтенка Ігоря Васильовича (капітана-наставника служби безпеки мореплавства ), Малиновського Максима Михайловича (моториста 1 класу – матроса 1 класу пошуково-рятувального катера "ПРК-05" ), Мальгіна Артема Олександровича (капітана пошуково-рятувального катера "ПРК-05"), Сахарова Володимира Миколайовича (матроса 1 класу пошуково-рятувального катера "ПРК-05"), Фідзіну Олега Михайловича (начальника служби безпеки мореплавства).

 
mtu.gov.ua

"Наші моряки не здалися, врятували себе і український катер, повернулись у порт базування. Ви зберегли власну честь і честь України", - наголосив Міністр інфраструктури України.

Як повідомлялося, 24 квітня 2017 року у Чорному морі російський корабель спробував захопити український рятувальний катер. Команда українського катера відмовилася виконувати вимоги російських кораблів заглушити двигуни, зазначивши, що катер знаходиться в територіальних водах України, після чого взяла курс на Скадовськ.

Теми: Мінінфраструктури Чорне море Росія
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