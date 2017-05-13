Екс-директор ФБР Комі відмовився свідчити у комітеті Сенату

Колишній директор ФБР Джеймс Комі відмовився свідчити перед комітетом з питань розвідки Сенату Конгресу США, проте там сподіваються, що невдовзі він зможе прийти і надати свідчення.

Про це повідомив голова групи сенаторів від Демократичної партії у комітеті Марк Ворнер, пише DW.com.

"Ми запросили Комі прийти (на засідання комітету - Ред.) і надати свідчення у вівторок. Він не збирається надавати свідчення у вівторок, але ми сподіваємось, що не у дуже далекому майбутньому ми зможемо знайти час для того, щоб він прийшов і поговорив з нашим комітетом", - заявив голова групи сенаторів від Демократичної партії у комітеті Марк Ворнер в інтерв'ю MSNBC.

Як повідомлялося, Трамп застеріг Комі від витоку інформації в ЗМІ, натякнувши, що у нього (Трампа), можливо, є записи розмов з ним, котрі, судячи з усього, можуть бути використані проти нього.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або через небажання бути особисто лояльним до Трампа, або ж через активізацію розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росії.