Юристи Трампа повідомили про два його платежі, пов'язані з РФ

3695 переглядів
0
Субота, 13 травня 2017, 09:01

Юристи президента США повідомили, що в податкових деклараціях Трампа за останні 10 років є лише два випадки отримання російських грошей.

Про це йдеться в листі податкових консультантів Трампа у відповідь на його запит.

Сам лист фірми Морган Льюїс, що датується 8 березня, опублікувала The New York Times.

"Крім кількох винятків, як зазначено нижче, ваші податкові декларації не відображають ніяких вхідних платежів з російських джерел, ніяких ваших або TTO (The Trump Organization) боргових зобов'язань російським кредиторам або відсотків виплачених вами або TTO російським кредиторам, ніяких інвестицій російських організацій в організації, контрольовані вами або TTO, або будь-яких ваших або TTO інвестицій в російські організації", - йдеться в листі.

При цьому юристи вказують на два винятки. Один з них пов'язаний з проведенням конкурсу "Міс Всесвіт" в Москві в 2013 році, коли з $12,2 млн, вхідних іноземних платежів у тому році, частина була пов'язана із заходом.

Інший епізод стосується 2008 року. Тоді Трамп продав російському мільярдерові нерухомість у Флориді за $ 95 млн.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Екс-директор ФБР Комі відмовився свідчити у комітеті Сенату 13 травня 2017, 08:19
Мін’юст США вимагає банківські записи Манафорта 13 травня 2017, 07:30
WikiLeaks обіцяє $ 100 000 за запис розмови Трампа з Комі 13 травня 2017, 06:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики обстрілюють населені пункти, застосували 152 калібр
АТО: бойовики б’ють з мінометів на всіх напрямках, поранено 3 бійців ЗСУ
Гройсман в Ізраїлі підніме питання про визнання Голодомору геноцидом
Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса
Усі новини
Відео

Невідомі факти справи Павла Шеремета

Даєш козацький бойовик!

Хто і для чого повертає на екрани німий блокбастер "Тарас Трясило"