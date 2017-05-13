Розвідка: На Луганщині побільшало сутичок між військовими РФ та "казаками"

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Субота, 13 травня 2017, 10:46

На території Луганської області, тимчасово окупованої проросійськими бойовиками, збільшилась кількість випадків сутичок між військовослужбовцями ЗС РФ та представниками т.зв. "казацьких формувань". 

Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. 

"З початку травня у н.п.Голубівка ... мають місце факти відмови виконувати "казацьким" командуванням накази російських офіцерів, які обвинувачуються у розкраданні фінансування та недолугому командуванні, що призводить до невиправданих втрат особового складу та техніки", - повідомили у розвідці.

Також за даними ГУР МОУ у російських окупаційних військах серед особового складу спостерігається посилення напруження у відносинах "через поглиблення протиріч між кадровими військовими ЗС РФ та іншими категоріями військовослужбовців".

Теми: АТО "ЛНР"
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