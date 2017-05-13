Укрзалізниця призначила на літо 13 додаткових поїздів

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Субота, 13 травня 2017, 11:50

Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які курсуватимуть влітку. 

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Починаючи з кінця травня і до середини вересня вони курсуватимуть з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до південних курортів країни: Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.

Зокрема, в напрямку Бердянська курсуватимуть поїзди:

№ 228 Київ - Бердянськ, з 2 по 12 червня - через день, з 14 червня по 31 серпня - щодня, з 2 по 16 вересня - через день.

№ 472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня - через день.

№ 261/262 Харків - Бердянськ з 4 червня по 20 вересня - через день.

№ 188/187 Львів - Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня - через день.

У напрямку Генічеська будуть курсувати літні поїзди:

№ 282 Київ - Генічеськ, з 1 по 13 червня - через день, з 15 червня по 1 вересня - щодня, з 3 по 15 вересня - через день.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг - Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня - через день.

№ 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня - через день.

У напрямку Одеси пасажири зможуть скористатися наступними поїздами:

№ 228 Одеса - Львів, з 25 травня по 17 вересня - щодня.

№ 270/269 Одеса - Харків, з 1 червня по 17 вересня - через день.

№ 251/252 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса, з 28 травня по 31 серпня - щодня, з 2 по 16 вересня - через день.

№ 271/272 Харків - Одеса, з 3 червня по 19 вересня - через день.

У напрямку Херсона курсуватимуть літні поїзди:

№ 256/255 Львів - Херсон, з 26 травня по 17 вересня - через день.

№ 265/266 Харків - Херсон, з 3 червня по 5 вересня - через день.

Крім того, для зручності пасажирів на літній період змінено періодичність курсування 3 поїздів.

Зокрема, поїзд № 63/64 Дніпро - Одеса курсуватиме щодня з 24 травня по 29 вересня, № 136/135 Одеса - Чернівці - щодня з 1 червня по 30 вересня. Поїзд № 148/147 Одеса - Київ з 25 травня по 30 вересня курсуватиме щодня, а не раз на тиждень.

Економічна правда

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