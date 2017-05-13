Координатору "тітушок" у Дніпрі повідомили про підозру

Прокуратурою повідомлено про підозру громадянину, який координував діяльність так званих "тітушок" у Дніпрі 9 травня.

Про це повідомила в суботу прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Там зазначили, що про підозру у вчиненні масових заворушень та хуліганських діях йому повідомлено в рамках кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня у Дніпрі.

У слідства також наявна інформація, що вказана особа мала численні приводи до органів поліції.

Обрання йому запобіжного заходу планується 13 травня. Прокуратура буде клопотати щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прес-службі нагадали, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 та ч.2 ст.365 КК України за фактами подій, що відбулися 9 травня 2017 року у Дніпрі під час проведення святкових заходів.

Як відомо, у четвер суд арештував одного з учасників бійки у Дніпрі, яка відбулася 9 травня. У п'ятницю - ще трьох.

9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Українська правда