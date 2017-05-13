Прокуратура Криму розслідує більше 60 проваджень за порушення прав людини

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Субота, 13 травня 2017, 14:53

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила понад 60 кримінальних проваджень за фактами порушень прав людини в окупованому Криму, в яких потерпілими виступають понад 150 громадян.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, передає Укрінформ.

"Ми не залишаємо без уваги усі ці факти. Прокуратура Автономної Республіки Крим наразі здійснює процесуальне керівництво у більш ніж 60-ти кримінальних провадженнях за фактами порушень прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території Криму і в них потерпілими виступають більше, ніж 150 українських громадян", - повідомив Мамедов.

За його словами, прокуратура збирає докази про незаконні дії так званих правоохоронних органів, що створені у Криму після окупації в 2014 році.

"Йдеться про залучення до матеріалів провадження процесуальних документів, згідно з якими наших громадян незаконно позбавляють свободи, обмежують в інших засадничих правах і свободах, закріплених Конституцією України. За всіма зазначеними кримінальними провадженнями допитано понад 50 свідків", - зауважив прокурор АРК.

Він підкреслив, що до матеріалів цих кримінальних проваджень залучається велика кількість інформації з повідомлень у ЗМІ, а також матеріали за результатами роботи з громадськими, урядовими та міжнародними організаціями.

Як розповів Мамедов, неможливість проведення прокуратурою АРК слідчих дій безпосередньо у Криму компенсується роботою розміщеного на сайті прокуратури АРК реєстру фактів порушень прав та свобод громадян України на території Криму.

"Цей сайт унікальний тим, що будь-яка людина може зайти на нього і доповнити його своїми фактами. Користуючись нагодою, хотів би попросити свідків та жертв злочинів, які мають документи, фото- та відеоматеріали, що можуть бути використані в якості матеріалів кримінального провадження за фактами порушень прав людини у Криму, звернутися до нас у прокуратуру", - сказав Мамедов.

Теми: Крим права людини прокуратура
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