У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей

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Субота, 13 травня 2017, 15:05

Невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Аварія сталася в районі Мармарису, водій втратив керування автобусом на небезпечному повороті гірської траси, в наслідок чого транспортний засіб перекинувся.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова гальм.

В результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 людей у критичному стані. Зазначається, що в автобусі подорожували здебільшого жінки і діти, які прямували на одноденну екскурсію до Ізміра.

Іноземців серед постраждалих немає.

У Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що  консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП громадян України.

Повідомляється, що рух трасою наразі перекритий в обох напрямках. На місці працюють медики і поліція.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що на ділянці траси, де сталася аварія, часто трапляються ДТП, особливо їх кількість збільшується у літні місяці.

 

Європейська правда

Теми: Туреччина туристи аварія
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