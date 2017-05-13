Викладача запорізького вишу зловили на хабарі

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Субота, 13 травня 2017, 15:19

Викладача Запорізького національного технічного університету затримали під час отримання хабаря за успішне складання іспиту.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, його було затримано 12 травня в порядку ст. 208 КПК України.

Сума хабаря залежала від бажаної оцінки і коливалася від 300 до 500 грн.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі нагадали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Теми: Генпрокуратура Запоріжжя хабар
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