У справі Колобова проведуть спеціальне досудове розслідування

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Субота, 13 травня 2017, 15:52

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра фінансів України Юрія Колобова.

Про це 13 травня повідомили у прес-службі Апеляційного суду.

Зазначено, що колегія суддів розглянула апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 3 квітня 2017 року.

"Вказаною ухвалою суду першої інстанції залишено без задоволення клопотання ... про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25 березня 2015 року щодо екс-міністра фінансів України Юрія Колобова у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - повідомили в Апеляційному суді.

За результатами розгляду апеляції ухвалено рішення її задовольнити, скасувати ухвалу Печерського райсуду Києва від 3 квітня та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання представника ГПУ про спеціальне досудове розслідування.

Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.

Він був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року. Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

Генпрокуратура допускає повторний запит про екстрадицію Колобова з Іспанії.

У середині жовтня минулого року ГПУ повідомила, що невідомі намагалися звільнити Колобова з-під варти за допомогою фальшивого листа начебто від імені Генпрокуратури України.

У ГПУ повідомляли про намір допитати Колобова в Іспанії, також генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Колобов може підписати угоду зі слідством.

Українська правда 

Теми: Колобов Генпрокуратура
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