У НАБУ розповіли, які справи лежать у судах понад рік

260 переглядів
0
Субота, 13 травня 2017, 16:15

У судах перебувають 22 справи, скеровані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, розгляд яких досі не розпочато. 

Про це 13 травня повідомили у НАБУ. 

"65 справ, розслідуваних детективами НАБУ, станом на 30 квітня прокурори САП скерували до суду. Суди ухвалили рішення лише у 17 з них, 26 справ перебувають на стадії розгляду, а розгляд 22 досі не розпочався. Деякі справи лежать у судах без руху більше року", - заявили у НАБУ. 

Серед причин затягування розгляду, згідно з повідомленням антикорупційного бюро - проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акту і т.і.

 
 

"Рекорди б’є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії), судовий розгляд якої не розпочато впродовж 14 місяців", - зазначили у  НАБУ.

Серед інших у суді 12 місяців перебуває справа про незаконний вплив на міністра економічного розвитку та торгівлі, у якій обвинувачено екс-виконавчого директора НАК "Нафтогаз", впродовж 11 місяців - справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області.

Інші справи, розгляд по яких досі не розпочато - про отримання неправомірної вигоди посадовцями, заволодіння державними землями, розтрата коштів. 

Українська правда 

Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ закликає Раду не голосувати за зміни до КПК про закриття справ 12 травня 2017, 14:30
Активісти: ВР може наступного тижня встановити контроль ГПУ над НАБУ 12 травня 2017, 12:45
НАБУ отримало доступ до реєстру електронних декларацій 11 травня 2017, 16:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей
Суд ООН визначив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року
Матіос назвав нового військового прокурора сил АТО
ЗМІ повідомляють про російський слід у масштабній вірусній атаці
Усі новини
Смачного!

Що нового спробувати на травневій Вуличній їжі

Освіта

Куратор тестування PISA про те, як українцям побудувати сучасну систему освіти