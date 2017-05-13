Чиновника ДФС на Київщині спіймали на хабарі

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Субота, 13 травня 2017, 16:39

СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарництві начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

 
Всі фото СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, підполковник податкової міліції вимагав чотириста тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабаря.

 

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Разом з тим, як повідомила прес-секретар Генпрокуратури Лариса Сарган у Facebook, в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж квітня 2017 працівником ДФС у Київській області директору підприємства було висунуто вимогу про необхідність передачі працівникам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США за вчинення в інтересах підприємця дій щодо закриття кримінального провадження та повернення йому товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час проведення обшуку.

Теми: Фіскальна служба СБУ хабар
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