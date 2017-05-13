На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову РДА та сільради
У Дніпропетровській області голову однієї з райдержадміністрацій та голову сільради затримано за ст.208 за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.
Про це 13 травня повідомили у прокуратурі області.
"Прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання службовими особами неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Встановлено, що 13 травня голова однієї з РДА та голова сільради отримали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 58 тис. гривень за укладання договору, підписання актів прийому-передачі та неперешкоджання в проведенні демонтажу будівлі", - повідомили у прокуратурі.
Посадовців затримано, досудове розслідування триває.
Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, це друге затримання посадовців "на гарячому" за останні дні.
"За останні 2 дні спільно з МВС затримали на гарячому двох голів РДА. Голова Кілійської на Одещині вимагав 2 тис доларів, голова Нікопольської на Дніпропетровщині вимагав 60 тис грн. Обоє отримали кайданки", - зазначив Луценко.
Українська правда
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