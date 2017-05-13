Порошенко не піде на фінал "Євробачення" через Авдіївку

1642 перегляди
0
Субота, 13 травня 2017, 22:01

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.

Про це президент повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України.

"Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення. Двоє дітей лишилися сиротами й дивом не постраждали.

Українська правда

Теми: Порошенко Євробачення Авдіївка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко доручив підготувати проект послання до Ради 12 травня 2017, 21:24
Порошенко майже після року мовчання поговорить з пресою 12 травня 2017, 16:46
Суд відкрив провадження за позовом Артеменка до Порошенка 12 травня 2017, 13:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики обстріляли Авдіївку: 4 мешканців загинуло, 1 поранено
Організатора замаху на Чорновол 2013 року арештували
Чиновника ДФС на Київщині спіймали на хабарі
У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей
Усі новини
Освіта

Куратор тестування PISA про те, як українцям побудувати сучасну систему освіти

Celebrate diversity

Червона доріжка Євробачення (ФОТО)