В ОРЛО показали росЗМІ "переписку українських спецслужб" про авто СММ ОБСЄ

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Субота, 13 травня 2017, 23:17

В ОРЛО заявляють про перехоплення смс-листування з серверів українських операторів, яке нібито доводить причетність українських спецслужб до підриву машини СММ ОБСЄ 23 квітня.

"Вчора під час аналізу перехоплених патріотами з серверів українських операторів матеріалів смс-листування, нашими співробітниками були виявлені повідомлення про підрив машини Місії ОБСЄ 23 квітня на території ЛНР", - заявив журналістам "офіційний представник Народної міліції ЛНР" Андрій Марочко, пише РИА Новости.

За його словами, в повідомленнях від 7 травня 2017 року підтверджуються "спільні дії українських спецпідрозділів і СБУ щодо приховування доказів їхньої причетності до терористичного акту".

"Вказуються позивні і імена співробітників, причетних до проведення цієї операції, а також ставиться завдання на знищення автомобіля УАЗ, на якому пересувалася диверсійно-терористична група при висуванні до місця підриву патруля ОБСЄ", - сказав Марочко.

Він заявив, що за результатами аналізу закодованого листування можна судити, що діяли кілька спеціальних груп, кожна з яких мала окрему задачу: одна - на підготовку розвідувальних даних для диверсії, інша - на забезпечення виходу групи безпосередніх виконавців-підривників на українську територію, третя - на спостереження і відстеження реакції співробітників СММ ОБСЄ і підрозділів так званої "Народної міліції" після підриву автомобіля.

"Одна з груп, яка повинна була приховати докази, продовжувала перебувати в ЛНР після підриву автомобіля місії. Також згадується, що в одній з груп, мабуть при відході групи диверсантів на територію, підконтрольну ЗС України, один з військовослужбовців отримав поранення", -сказав Марочко.

Він також заявив, що українське командування спецслужб нібито позитивно оцінило результати "провокації, спрямованої на звинувачення ЛНР в загибелі співробітників місії ОБСЄ".

Російське інформагентство також зазначає, що Марочко надав журналістам фрагменти листування, про яке вів мову.

Як повідомлялося, зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням "ЛНР" частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський фельдшер Джозеф Стоун – перший член місії ОБСЄ, що помер за три роки збройного конфлікту на території України.

Окрім того, тоді ж були госпіталізовані ще двоє членів патруля місії – громадяни Німеччини та Чехії.

Теми: ОБСЄ "ЛНР"
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