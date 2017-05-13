Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, сиротами лишилися дівчатка 6 і 7 років

Обстріл Авдіївки, в результаті якого загинуло чотири мирних мешканці, кваліфіковано як теракт.

Про це повідомила речник Генпрокуратури Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, відомості за вказаними фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 258 (терористичних акт) КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.

Разом з тим, прес-служба МВС повідомила, що в результаті обстрілу сиротами залишилися дівчатка 6 і 7 років. Поліцейські зв'язалися з їхніми рідними, тіткою та бабусею.

Водночас губернатор Донеччини Павло Жебрівський зазначив, що у зв'язку з загибеллю мирних людей в Авдіївці прийняв рішення про скасування відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

У свою чергу, перший віце-спікер Ірина Геращенко написала: "Очевидці, представники регіональної влади і мої знайомі, що мешкають в багатостраждальній Авдіївці, кажуть, що це був цинічний розстріл цивільного будинку, пряме і точне попадання бойовиків, вбивство 3 жінок і чоловіка".

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Українська правда