Трамп може призначити нового директора ФБР протягом тижня

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Неділя, 14 травня 2017, 00:31

Президент США Дональд Трамп хоче призначити нового директора ФБР якомога швидше.

Про це він заявив журналістам, передає Reuters.

За словами Трампа, він може прийняти рішення про те, хто замінить Джеймса Комі до того, як відправиться в першу на посту президента зарубіжну поїздку в п'ятницю 19 травня.

"Навіть це можливо", - сказав він.

"Я думаю, що процес буде йти швидко", сказав він, додавши, що розглядаються кандидати в основному відомі. Трамп додав, що вони "дуже поважні й справді талановиті люди".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Демократи, а також деякі інші американські чиновники заявили, що звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР про можливе втручання РФ у вибори в США. Трамп це заперечує.

Теми: Трамп США
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