ЗМІ: КНДР здійснила запуск реактивного снаряда невизначеного зразка

270 переглядів
0
Неділя, 14 травня 2017, 01:16

Північна Корея в неділю, 14 травня, провела запуск реактивного снаряда невизначеного походження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військових Південної Кореї.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд опинився балістичною ракетою.

Запуск здійснений в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від Пхеньяна

Агентство пише, що якщо запуск ракети підтвердиться, то це буде першим запуском КНДР після невдалого випробування балістичної ракети два тижні тому.

Теми: КНДР
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У КНДР затримали громадянина США за "акти проти режиму" - ЗМІ 7 травня 2017, 16:47
У РФ вважають, що контроль США над портами буде оголошенням війни 5 травня 2017, 18:17
Північна Корея звинуватила ЦРУ у спробі вбити Кім Чен Ина 5 травня 2017, 13:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики били з "Градів", пошкоджені підприємства біля Новолуганського
Порошенко не піде на фінал "Євробачення" через Авдіївку
Бойовики обстріляли Авдіївку: 4 мешканців загинуло, 1 поранено
Організатора замаху на Чорновол 2013 року арештували
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Сараєво

французькі вибори

Історія кохання президента Макрона і шкільної вчительки