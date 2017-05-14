ЗМІ: КНДР здійснила запуск реактивного снаряда невизначеного зразка

Північна Корея в неділю, 14 травня, провела запуск реактивного снаряда невизначеного походження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військових Південної Кореї.

Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд опинився балістичною ракетою.

Запуск здійснений в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від Пхеньяна

Агентство пише, що якщо запуск ракети підтвердиться, то це буде першим запуском КНДР після невдалого випробування балістичної ракети два тижні тому.