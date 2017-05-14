СБУ затримала торговців зброєю із зони АТО

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Неділя, 14 травня 2017, 02:27

СБУ спільно з поліцією затримала злочинне угрупування, яке займалося продажем зброї з району проведення АТО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали у чотирьох областях України девʼять зловмисників, які продавали зброю з району АТО через поштових операторів. Також торгівці зброєю займалися і переробкою травматичної зброї на бойову", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих два гранатомети РПГ-26, 18 пістолетів різних модифікацій, три рушниці, 12 гранат із запалами, майже тисячу набоїв різного калібру, 600 грамів тротилу у шашках, два глушники, а також 80 тисяч гривень, 6200 доларів США та одну тисячу євро готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Теми: СБУ АТО
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