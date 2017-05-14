У Греції потяг зійшов з рейок, є загиблі

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Неділя, 14 травня 2017, 03:48

Міжміський поїзд зійшов з рейок на півночі Греції, в результаті чого чотири пасажири загинули, ще п'ять, в тому числі водій, отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє The Guardian.

Поїзд, в якому знаходилися 70 пасажирів, їхав за маршрутом Афіни-Салоніки. Він зійшов з рейок і врізався в житловий будинок біля села Адендро в 40 км від Салонік.

Один з трьох мешканців триповерхового будинку, в який врізався поїзд, сказав, що він і його друг стрибнули з балкона. "Ми почули жахливий вибух, і ми дуже злякалися", - сказав він.

Відзначається, що зараз будинок тримається тільки через те, що спирається на поїзд.

На місці події працюють рятувальники, пожежні машини і машини швидкої допомоги.

Теми: Греція аварія
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