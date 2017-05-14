Жебрівський скасував святкування Дня Європи через обстріл Авдіївки

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Неділя, 14 травня 2017, 04:42

Жебрівський скасував святкування Дня Європи через обстріл Авдіївки

Глава Донецької ВГА Павло Жебрівський заявив, що скасував святкування Дня Європи, яке повинно було відбутися в Покровську 14 травня.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

Причиною скасування став обстріл бойовиками Авдіївки ввечері в суботу, в результаті якого загинули 4 мирних жителів.

"У зв'язку із загибеллю мирних людей в Авдіївці, прийняв рішення про скасування відзначення Дня Європи, яке мало відбутись завтра у Покровську", - написав він увечері 13 травня.

Жебрівський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Теми: Жебрівський АТО
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