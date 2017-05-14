Жебрівський скасував святкування Дня Європи через обстріл Авдіївки
Жебрівський скасував святкування Дня Європи через обстріл Авдіївки
Глава Донецької ВГА Павло Жебрівський заявив, що скасував святкування Дня Європи, яке повинно було відбутися в Покровську 14 травня.
Про це він повідомив на сторінці в Facebook.
Причиною скасування став обстріл бойовиками Авдіївки ввечері в суботу, в результаті якого загинули 4 мирних жителів.
"У зв'язку із загибеллю мирних людей в Авдіївці, прийняв рішення про скасування відзначення Дня Європи, яке мало відбутись завтра у Покровську", - написав він увечері 13 травня.
Жебрівський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
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