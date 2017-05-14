ЗМІ: Винищувач РФ знову наблизився до літака ВМС США

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Неділя, 14 травня 2017, 06:55

Російський винищувач СУ-27 наблизився до розвідувального літака ВМС США P-8A Poseidon.

Про це повідомив канал Fox News.

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 12 травня, над Чорним морем, приблизно в 160 км від анексованого Криму.

Американський літак знаходився в міжнародному повітряному просторі.

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Перший такий випадок стався 9 травня. Тоді російський винищувач СУ-27 пролетів на дуже близькій відстані від розвідувального літака Військово-морських сил США P-8A Poseidon.

Теми: Росія США
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