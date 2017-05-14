З'явилися фото будинку в Авдіївці, де загинуло 4 мирних мешканців

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Неділя, 14 травня 2017, 09:59

Голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.

 
Фото з Facebook Аброськіна

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

 

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Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Губернатор Донеччини Павло Жебрівський скасував відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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