З'явилися фото будинку в Авдіївці, де загинуло 4 мирних мешканців

Голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.

Фото з Facebook Аброськіна

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років.

Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Губернатор Донеччини Павло Жебрівський скасував відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

Українська правда