Сиріт з Авдіївки забрали тітка й бабуся. Брат однієї з них у важкому стані

Одну з дівчаток, які залишилися сиротами через загибель батьків внаслідок обстрілу бойовиків в Авдіївці у суботу, забрала тітка, іншу – бабуся.

Про це повідомила в Facebook речник поліції Донеччини Наталя Шиман.

За її словами, дівчат звуть Женя та Саша.

"Женя останні 2 роки не жила в Авдіївці. Вона інвалід дитинства, їй потрібен постійний нагляд кардіологів, тому з мамою та старшим братом вони виїхали до Києва. Родина приїхала лише на вихідні, щоб глянути - як там дім. Це в їх будинок прилетіло", - написала Шиман.

Вона повідомила, що дівчинку ще вночі забрала тітка.

А чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок обстрілу, але залишився живий – 25-річний брат Жені.

У Олександри ж, за словами Шиман, не лишились нікого, крім бабусі, яка сама живе в Авдіївці, у напівзруйнованому будинку, працює прибиральницею. Поліцейські повезли до неї дитину.

Речниця поліції Донеччини також вказала реквізити для допомоги сім'ям дівчаток.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років.

Фото й відео з наслідками обстрілу можна подивитися тут.

Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Губернатор Донеччини Павло Жебрівський скасував відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

Українська правда