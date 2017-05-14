Климпуш-Цинцадзе сподівається на ратифікацію асоціації з ЄС до кінця травня

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Неділя, 14 травня 2017, 13:58

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що рішення про завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС відбудеться до кінця травня 2017 року.

"Нам потрібно щоб вже остаточно набула чинності угода про асоціацію. Ми сподіваємося, що буде позитивне до кінця місяця цього рішення Сенату Нідерландів з цього приводу. І ми нарешті позбудемося цього виклику", - сказала віце-прем'єр журналістам у неділю в Києві під час святкування дня Європи на Софійській площі.

Вона також зазначила, що після завершення ратифікації ЄС і Україна працюватимуть над розширенням можливостей в сфері торгівлі.

"У нас є багато можливостей, якими ми вже користуємося, але і Україна і ЄС мають додаткові можливості. Ми зараз ведемо переговори з нашими партнерами в ЄС... Після цього (ратифікації угоди про асоціацію - ІФ) ми можемо говорити і про додаткові торгові преференції і продовжувати рухатися до вільного переміщення не тільки людей, а й товарів і послуг і капіталу. Думаю, нам вдасться виробити ці механізми, і ЄС буде готовий зробити кроки нам назустріч", - уточнила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, Верхня палата парламенту Нідерландів (Сенат) пропонує провести дебати з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 23 травня поточного року. Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 23 лютого.

Інтерфакс-Україна

Теми: ЄС
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