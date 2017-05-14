Робота в "нормандському форматі" не залежить від виборів - віце-прем'єр

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Неділя, 14 травня 2017, 14:27

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що робота в "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Україна, РФ) триває незалежно від виборів у країнах-учасницях такого процесу.

"Я думаю, що "нормандський формат" має абсолютну можливість зараз працювати... Новий президент Франції якраз сьогодні вступає в свої повноцінні права, тому, я думаю, що вже з завтрашнього дня він може працювати", - сказала віце-прем'єр журналістам у неділю в Києві під час святкування дня Європи.

"В першу чергу, президент Франції несе відповідальність за міжнародну політику. Тому я думаю, що нічого не повинно було б стримувати роботу в цьому, і вона триває незалежно від виборів, вона триває на всіх рівнях весь час у нашому діалозі з нашими партнерами", - додала вона.

Климпуш-Цинцадзе також уточнила, що вибори керівництва Німеччини пройдуть восени цього року.

Інтерфакс-Україна

Теми: Франція
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