Порошенко: Безвіз поки що не для окупованого Донбасу і Криму

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Неділя, 14 травня 2017, 15:30

Президент Петро Порошенко розповів, коли мешканці окупованої частини Донбасу зможуть скористатися перевагами безвізового режиму з ЄС.

Про це він повідомив на прес-конференції в неділю.

"Зможуть (відчути переваги безвізу – ред.), коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні. Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури", - заявив президент.

Він додав, що при цьому Україна має дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорту, який видає.

 

Євген Кізілов, УП

Теми: Порошенко Донбас ЄС візи
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