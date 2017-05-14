Порошенко: Безвіз поки що не для окупованого Донбасу і Криму

Президент Петро Порошенко розповів, коли мешканці окупованої частини Донбасу зможуть скористатися перевагами безвізового режиму з ЄС.

Про це він повідомив на прес-конференції в неділю.

"Зможуть (відчути переваги безвізу – ред.), коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні. Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури", - заявив президент.

Він додав, що при цьому Україна має дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорту, який видає.

Євген Кізілов, УП