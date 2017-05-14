Плівок Онищенка не чув, раджу показати докази - Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що якщо депутат Олександр Онищенко має компрометуючі записи, він має надати їх слідству й суду.

Під час підсумкової прес-конференції у неділю, 14 травня, у глави держави запитали, що він думає про плівки Онищенка і чи чув він їх.

"Ні, не чув і не збираюся чути", – відповів Порошенко.

Президент зазначив, що "Онищенко обґрунтовано підозрюється у злочинах, докази по яких було передано до Верховної Ради під час голосування щодо зняття депутатської недоторканності", – і Верховна Рада цю недоторканність зняла.

"Якщо є будь-що повідомити в пана Онищенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду – дати пояснення і в суді захищатися. Якщо він має щось додатково передати до слідчих органів, як він казав – до НАБУ, до прокуратури, до американців чи будь-кого іншого, – я вважаю, що це абсолютно правильний шлях. Разом з тим, щоб дати пояснення по своїх злочинах, передати будь-що, що він має", – сказав президент.

"Якщо ж ці тези вибудовуються, використовуючи друзів, щоб побудувати політичний захист, отримати політичний притулок – я вважаю, що нічого спільного з розслідуванням, встановленням істини і притягненням до відповідальності це не має", – заявив він.

"Тим більше, що, за інформацією українських спецслужб і свідчень у кримінальних справах, російські паспорти всім не дають. Тому я раджу порадити його друзям приїхати в Україну, дати відповідні свідчення, докази, і таким чином сприяти притягненню всіх до відповідальності: хто давав, кому давав, за що давав, що просили, які обласні ради, які народні депутати, які політичні сили, що там вони голосували", – додав Порошенко.

Він переконаний, що це буде цікавим Національному антикорупційному бюро.

"Якщо журналісти в цьому йому будуть допомагати – я це буду тільки вітати", – додав Порошенко.

Олена Рощенко, УП