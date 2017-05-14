Порошенко каже, що розмови з Трампом були "блискучими"

719 переглядів
0
Неділя, 14 травня 2017, 16:02

Президент Петро Порошенко вважає ефективною співпрацю зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав під час великої прес-конференції  14 травня у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, коли може відбутися  зустріч із главою США Дональдом Трампом.

"Було декілька телефонних розмов із президентом Трампом.  Дуже блискучих. Розмовляв із віце-президентом  Пенсом.  Я мав дуже детальну розмову з держсекретарем Тіллерсоном. Ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом", – сказав президент.

Порошенко наголосив, що Україна підтвердила свою зацікавленість у продовженні нормандського формату.  

Щодо можливої участі США у нормандському форматі президент наголосив: "Вони залучені і будуть залучені".

За словами Порошенка, найближчим часом також буде обраний спеціальний представник США для координації дій з Україною.

Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на "ефективну і потіжну підтримку" з боку Сполучених Штатів Америки.

Президент повідомив, що наприкінці наступного тижня матиме багатогодинні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо нормандського формату.

Він зазначив, що єдина країна, яка відмовляється виконувати свої міжнародні обов’язки, є Росія.

Українська правда

Теми: США Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Вашингтоні призначать контактну особу для взаємодії з Україною 14 травня 2017, 16:09
США закликали до жорсткіших санкцій через запуск ракети КНДР 14 травня 2017, 11:30
ЗМІ: Винищувач РФ знову наблизився до літака ВМС США 14 травня 2017, 06:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Банкрутство ОПЗ неприйнятне – Порошенко
У Вашингтоні призначать контактну особу для взаємодії з Україною
Порошенко – пресі: Якщо є докази в резонансних справах, несіть мені
Порошенко про висування на другий термін: Ще є 2 роки
Усі новини
Відео

Невідомі факти справи Павла Шеремета

Питна вода

У Києві створили карту працюючих бюветів