Примусової евакуації із зони АТО не буде – президент

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Неділя, 14 травня 2017, 17:01

Примусової евакуації з зони проведення антитерористичної операції не буде.

Про це сказав президент Петро Порошенко на великій прес-конференції 14 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується рішення щодо евакуації людей із сірої зони і зокрема з Авдіївки.

"Ніякої примусової евакуації не буде. Лише добровільно", – наголосив глава держави.

Глава держави зазначив, що не бачить необхідності організувати примусову евакуацію і пояснив чому:

"Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, то в систем залпового вогню перевищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ "Торнадо"). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь".

Президент також зазначив, що під час зимових подій в Авдіївці, коли через обстріл бойовиків місто залишилося без світла, тепла і води, пропозицією про добровільну евакуацію скористалися тільки 126 дітей, інші залишилися.

За його словами, тоді вся країна кинулася на допомогу Авдіївці.

Президент також згадав, що, в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у березні, коли мова йшла про долю заручників, обговорювалася пропозиція ввести пасхальне припинення вогню з 1 квітня.

За словами Порошенка, кількість обстрілів з цього моменту скоротилася більш ніж в 3 рази, і бойовики рідше стали використовувати важку артилерію.

У той же час глава держави зазначив, що зараз "ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися".

Як відомо, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки  ввечері 13 травня загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Обстріл кваліфіковували як теракт.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО Порошенко
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