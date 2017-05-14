Порошенко за кримськотатарську автономію: Затримка не за президентом

1003 перегляди
0
Неділя, 14 травня 2017, 17:13

Президент Петро Порошенко готовий внести зміни до Конституції, що стосуються кримськотатарської автономії.

Про це 14 травня заявив президент Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції.

Він назвав помилкою те, що за роки до російської анексії Криму українська влада не спромоглася забезпечити автономії кримських татар.

"Я готовий внести декілька змін до Конституції, у тому числі щодо кримськотатарської автономії.  Яким буде формат цієї автономії - мені мають запропонувати члени комісії, у якій беруть участь представники Меджлісу кримських татар. Щойно вони завершать свою роботу, буде можливість про це поінформувати", - зауважив Порошенко.

"Думаю, це має бути зроблено найближчим часом, тягнути з цього приводу не треба. Затримка - не за президентом, він готовий внести запропонований варіант", - зазначив Порошенко і нагадав, що для підтримки даної ініціативи парламентом "важливо знайти 300 голосів в залі".

"І тут нам треба усім попрацювати", - додав президент.

Українська правда

Теми: Порошенко кримські татари Конституція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова 14 травня 2017, 17:38
Порошенко прокоментував появу на Євробаченні хлопця без штанів 14 травня 2017, 17:29
Порошенко готовий і далі забирати громадянство у чиновників і нардепів 14 травня 2017, 17:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова
Примусової евакуації із зони АТО не буде – президент
Президент про скандальну футболку сина: Це був Хеллоуін, вертеп
Під Мінськом є підпис Путіна, його можна судити – Порошенко
Усі новини
19 онлайн-сервісів

Отримати закордонний паспорт, орендувати житло, сплатити комуналку: сервіси, які полегшать життя

Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька