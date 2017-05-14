Порошенко прокоментував появу на Євробаченні хлопця без штанів
Президент Петро Порошенко прокоментував витівку пранкера, який на фіналі Євробачення вискочив на сцену, знявши штани.
Про цей випадок він говорив під час прес-конференції в неділю.
"Завжди знайдеться хтось, хто вискочить і продемонструє, вважаючи, що це є свобода", - сказав президент.
"Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу, і тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це саме те, що світ має бачити з України", - додав він.
За словами глави держави, він цим випадком дуже розчарований. "Але вважаю, що це нам враження від свята не зіпсувало", - зазначив президент.
Порошенко похвалив організаторів Євробачення в Україні за проведення конкурсу на дуже високому рівні.
Також він сказав, що йому дуже сподобався виступ переможця - португальця Сальвадора Собрала.
Президент висловив жаль, що не зміг відвідати конкурс, оскільки в цей час обговорював із губернатором і головою поліції Донецької області, як допомогти сім’ям вбитих під час обстрілу Авдіївки мирних мешканців.
Євген Кізілов, УП
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