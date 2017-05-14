Правозахисник: На територіях ОРДЛО продовжують зникати люди

451 перегляд
0
Неділя, 14 травня 2017, 18:29

На територіях Луганської та Донецької областей, тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам, продовжують зникати люди.

Про це повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, передає "Громадське радіо".

Згідно з доповіддю "Дотримання прав людини і основних свобод на території квазідержави "ДНР", головне у "законодавстві" ОРДЛО - неможливість висловлювати вільно свій погляд на те, що відбувається на непідконтрольних територіях, якщо він розходиться з офіційною доктриною, яка присутня в "ЛДНР".

"Якщо людина починає у своєму блозі намагатися висловлювати подібне, його починають репресувати. Було кілька таких справ. Цих людей починають затримувати, звинувачують в екстремізмі, змушують каятися", - зазначив Захаров.

"Найбільш страшно те, що там й далі зникають люди. Потім виявляють трупи цих людей. Хто їх викрав, чому їх убили? Нічого не відомо, ніяких розслідувань фактично не проводилося", - зазначає правозахисник.

Теми: Донбас "ДНР" "ЛНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Жоден із верифікованих не хоче повертатися до бойовиків – президент 14 травня 2017, 16:37
Порошенко: Безвіз поки що не для окупованого Донбасу і Криму 14 травня 2017, 15:30
Доба в АТО: Ситуація ускладнилася, четверо військових ЗСУ поранені 14 травня 2017, 07:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
З початку доби поранено 4 військових
Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова
Примусової евакуації із зони АТО не буде – президент
Президент про скандальну футболку сина: Це був Хеллоуін, вертеп
Усі новини
Смачного!

Що нового спробувати на травневій Вуличній їжі

Євробачення-2017

Хто змагатиметься за перемогу на Євробаченні-2017