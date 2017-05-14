Радбез ООН збереться позачергово через чергову ракету КНДР
Випробування ракети, проведене Північною Кореєю попри застереження міжнародної спільноти, буде винесено на обговорення Ради Безпеки ООН 16 травня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах.
"Рада Безпеки ООН має зустрітися у вівторок для обговорення останнього ракетного запуску Північною Кореєю", - йдеться у повідомленні.
BREAKING: U.N. Security Council due to discuss North Korea's latest missile launch on Tuesday: diplomats— Reuters Top News (@Reuters) May 14, 2017
Раніше Радбез ООН запровадив санкції щодо КНДР у 2006 році та посилив їх у відповідь на 5 ядерних випробувань та 2 запуски ракет дальнього радіусу дії.
Як відомо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї. Пролетівши сотні миль, ракета впала у Японському морі на відстані приблизно 100 км від російського Владивостока.
США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти КНДР через останній запуск ракети.
Українська правда
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