Радбез ООН збереться позачергово через чергову ракету КНДР

Випробування ракети, проведене Північною Кореєю попри застереження міжнародної спільноти, буде винесено на обговорення Ради Безпеки ООН 16 травня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

"Рада Безпеки ООН має зустрітися у вівторок для обговорення останнього ракетного запуску Північною Кореєю", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: U.N. Security Council due to discuss North Korea's latest missile launch on Tuesday: diplomats — Reuters Top News (@Reuters) May 14, 2017

Раніше Радбез ООН запровадив санкції щодо КНДР у 2006 році та посилив їх у відповідь на 5 ядерних випробувань та 2 запуски ракет дальнього радіусу дії.

Як відомо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї. Пролетівши сотні миль, ракета впала у Японському морі на відстані приблизно 100 км від російського Владивостока.

США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти КНДР через останній запуск ракети.

Українська правда