Тіллерсон заявив, що втручання РФ у вибори США добре задокументоване

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Неділя, 14 травня 2017, 23:17

У втручання Росії у вибори президента США є документальні підтвердження.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу NBC, яке оприлюднено 14 травня, пише DW.

За словами Тіллерсона, ця проблема - одне з головних питань двосторонніх відносин Москви та Вашингтона. 

"Я думаю, воно (втручання) добре задокументоване, його природа зрозуміла і тут, і в будь-якому іншому місці", - заявив Тіллерсон.

Він додав, що Вашингтон не намагається почати відносини з Росією "з чистого аркуша".

"Такі терміни, як "перезавантаження" використовуються дуже часто. Не можна перезавантажити, не можна стерти минуле, не можна почати з чистого аркуша. Ми починаємо з того, що вже є", - додав держсекретар США. 

Теми: США Росія вибори
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IP: 109.163.234.---spitfire14.05.2017 23:34
якщо вже бути точними і послідовними, пані Клінтон на тій кнопці написала не "перезагрузка", а "перегрузка".
а всім добре відомо, що саме трапляється після після перевантаження.
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