На регіональних виборах у Німеччині перемагає партія Меркель

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Понеділок, 15 травня 2017, 00:42

Згідно з прогнозами, на виборах в Північному Рейні-Вестфалії Християнсько-демократичний союз набирає 33 відсотки голосів, Соціал-демократична партія - 31,5 відсотка.

Про це свідчать перші прогнози, пише DW.com.

Як повідомив телеканал ARD, на виборах лідирує Християнсько-демократичний союз на чолі з Армін Лашетом з результатом в 33 відсотка голосів, у Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - 31,5 відсотка. Це перші прогнози, які стали відомі відразу після закриття виборчих дільниць о 18.00 за місцевим часом.

Ліберальна ВДП отримує 12,7 відсотка, "Союз-90" / "зелені" - 6,3 відсотків, Ліва партія - 4,8 відсотків голосів. У правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АДН) - 7,3, у Партії піратів - 0,9 відсотка. Інші партії набирають в сумі 3,5 відсотка.

Кандидат від СДПН, прем'єр-міністр землі - Ханнелоре Крафт оголосила, що йде у відставку зі свого поста віце-голови СДПН і голови партії землі Північний Рейн-Вестфалія. У порівнянні з результатом минулих виборів партія втратила понад 8 відсотків голосів.

За площею Північний Рейн - Вестфалія - тільки четверта з 16 федеральних земель ФРН, але за чисельністю населення - перша. Тут проживає майже чверть всіх німецьких виборців - понад 13 мільйонів. У минулому розстановка політичних сил в Північному Рейні - Вестфалії не раз ставала моделлю для центрального уряду.

Земельні вибори в Північному Рейні - Вестфалії називають "малими загальними" або генеральною репетицією голосування 24 вересня, коли в Німеччині обиратимуть новий склад бундестагу, а після цього - канцлера.

Від результату цих виборів багато в чому залежать і шанси кандидатів в канцлери Німеччини - голови ХДС Ангели Меркель, яка очолює зараз уряд країни, і її соціал-демократичного суперника Мартіна Шульца.

Теми: Німеччина вибори Меркель
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