РФ вважає звільнення Комі своєю перемогою - екс-глава розвідки США

Росія розглядає звільнення Джеймса Комі з поста глави ФБР як свою чергову перемогу.

Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявив колишній керівник Національної розвідки США Джеймс Клеппер.

"Що відкрилося зараз, керівник розслідування про ймовірну змову між Росією і учасниками передвиборчої кампанії Трампа був знятий зі своєї посади. Тому росіяни повинні розцінювати це як свою чергову перемогу", - заявив Клеппер.

При цьому екс-глава розвідки підкреслив, що на початку року, на момент публікації доповіді про втручання Росії у вибори, не було доказів будь-якої змови.

Водночас він зазначив, що якщо ФБР, яке проводить це розслідування як контртерористичне, виявило докази змови, воно могло не поділитися ними з розвідкою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або через небажання бути особисто лояльним до Трампа, або ж через активізацію розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росії.