Російський телеканал вирізає згадки про Путіна з американського серіалу

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Понеділок, 15 травня 2017, 04:52

Перший канал при перекладі третього сезону американського серіалу "Фарго" прибрав з реплік персонажів згадки Росії і президента Володимира Путіна.

Про це пише "Медуза".

На момент написання новини в ефір вийшли чотири епізоди сезону з десяти. Росія і Путін згадуються тільки в двох з них: другому і четвертому.

У другій серії (мітка 45:45) репліка про переваги авторитарного методу управління країною виглядає так:

Репліка героя: Так, в жорстоких режимах ще можна знайти відносну стабільність: у Північній Кореї, в Росії Путін теж добре постарався. Треба тільки знати, кому дати на лапу.

Перший канал: Відносна стабільність існує тільки в тоталітарних державах. У Північній Кореї, наприклад, де треба лише точно знати, кого підмазати.

У четвертому епізоді персонаж українець Юрій Гурка розповідає (12:45) про дитинство Путіна і про особливості слова "правда" в російській мові. Перекладачеві довелося змінити зміст фрази, щоб прибрати з неї Путіна, який в ефірі федерального каналу став просто "хлопчиком":

Репліка героя: Путін з дитинства мріяв працювати в ФСБ. Він жив бідно, біля ліжка тримав портрет Берзіна. Берзін пройшов через 20-і роки, створив ГРУ, а потім КДБ. Для нього він хрещений батько. Ще хлопчиком Путін пішов на самбо, став господарем шкільного двору. Розумієш, в Росії є два різних поняття правди. Правда - це для людей, істину визначає бог. Але є ще nepravda, тобто брехня. Саме її лідер використовує як зброю. Адже він знає те, чого не знають інші. Правдою стає те, що говорить він.

Перший канал: Хлопчик з дитинства мріяв стати розвідником. Він жив в комуналці, тримав на тумбочці портрет Берзіна. Берзін - який в 1923-му створив ГРУ, а згодом КДБ - хрещений батько. Цей хлопчисько незабаром пішов на самбо і став грозою шкільного двору. Бачиш, в кожній мові два слова "правда". Правда - це правда людей, а істина - божа правда. Але є ще неправда - брехня. І це зброя, тому що хтось знає, а ти - ні. Правда - лише те, що існує в дійсності.

Персонажі серіалу також періодично згадують росіян, безпосередньо пов'язаних з сюжетом. У цих випадках Перший канал ніяк не змінював національну приналежність.

Переклад "Фарго" для Першого каналу виконувала московська студія "Ей Бі Відео".

Студія "Ей Бі Відео" на запит радіостанції "Говорить Москва" про дивний переклад "Фарго" заявила наступне: "Всі питання до Першого каналу".

Теми: Росія Путін цензура
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