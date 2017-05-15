Організатори вірусної атаки WannaCry зібрали $ 42 тис
Організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.
Про це повідомляє The Times.
Правоохоронці відслідковують три онлайн-рахунки зазначені зловмисниками для оплати викупу за розблокування файлів на заражених вірусом комп'ютерах.
За даними організації Elliptic, що відстежує незаконну діяльність з біткоіни-платежами, зловмисники поки що отримали 110 переказів, на суму 23,5 біткоіна або $ 42 тис. за поточним курсом. Поки що хакери не намагалися зняти ці гроші, знаючи, що їх можуть відстежити правоохоронні органи.
Більшість платежів були зроблені з Європи і Росії, проте географічні дані переказів не точні, тому що більшість британців для цих цілей використовували б біткоіни-гаманці розташовані де-інде, стверджує співзасновник компанії Elliptic Том Робінсон.
Як повідомлялося, Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу в $ 300.
12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.
В Україні більшості випадків інфікування інформаційних систем державного сектора шкідливою програмою WannaCrypt вдалося уникнути.
Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.
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