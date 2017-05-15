На Івано-Франківщині обмежено рух: розмило дорогу

У Івано-Франківській області обмежено рух транспорту на автодорозі С 090203 Верхній Ясенів – Голов.

На 9 км її внаслідок дощів було підмито земляне полотно, а на 11 км було підмито трубу діаметром 1000 мм, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на "Укравтодор".

Рух автотранспорту ділянкою обмежено для вантажних та великогабаритних автомобілів (проїзд лише для легкового транспорту).

Роботи по ліквідації будуть проводитися 15 травня.

За даними Укргідрометцентру, 15 та 16 травня, у зв'язку з добіганням паводкової хвилі, очікується продовження підйомів рівнів води на ділянці Прута Коломия-держкордон та ділянці Дністра Галич-Заліщики на 0,5-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

У першiй половинi доби 15 травня очікується проходження максимального рiвня води на р. Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi висотою 145-195 см над нулем поста (максимальні витрати 220-325 м3/с), без негативних наслідків.