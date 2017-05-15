За проплаченими акціями стоять РФ, Захарченко, Курченко, Азаров – СБУ

За проплаченими акціями, які проводять в Україні, стоять росіяни, а також Віталій Захарченко, Сергій Курченко й Микола Азаров, заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, лише в Києві працює близько 40 організаторів таких акцій, ідентифіковано близько 5 тисяч осіб, які беруть участь у замовних акціях.

Грицак сказав, що РФ ставить дві мети: дестабілізація і дискредитація України.

За словами голови СБУ, одним із напрямків противника є "створення підконтрольних Росії громадсько-політичних структур" на території України.

"Вони (росіяни) вміло грають і маніпулюють проблемними аспектами життя українського суспільства і, створюючи громадські об’єднання, дестабілізують ситуацію в середині держави. Ці речі вони щедро фінансують", – сказав він.

Голова СБУ констатував: "Багато акцій, які проводять у Києві і багатьох містах України, є дійсно замовними".

"Українські громадяни мають право на протести, і є маса питань до влади, але я хочу попросити свідомих громадян не вестися на ці речі. Не йти за 150-200 гривень перекривати дороги, пікетувати і носити плакати – до кінця не усвідомлюючи навіть, що на них написано", – сказав він.

"Ми неодноразово документували факти, коли громадяни на запитання, чого прийшли і яка мета акції, не знають, що відповісти. Це яскравий приклад того, що люди приходять за гроші", – заявив Грицак.

"У цьому тіньовому "ринку праці" задіяно близько 40 організаторів. Нами ідентифіковано частково близько 5 тисяч осіб, які беруть участь у цих замовних акціях, – це тільки по Києву" – додав він.

Голова СБУ показав відео розрахунку організаторів акції з учасниками, згадав про наявність "сотників" і "тисячників" у Києві, які набирають людей за гроші на мітинги.

"Маючи дані про цей "ринок праці", російські спецслужби дуже активно його використовують", – сказав він.

Грицак також заявив, що на одному з допитів людина говорила, "хто дає гроші і стоїть за цими акціям".

"Називаються напряму Захарченко, Курченко, "Комітет визволення України", Азаров і таке інше. Так він каже: Дульський сказав мені: "Я тру со всеми – с кого струшу бабки, те акции и проводим", – заявив голова СБУ.

Згодом Грицак повідомив, що затримано 8 осіб, яким оголошено підзору за 110 і 161 статтями ККУ.

Олена Рощенко, УП, доповнено

