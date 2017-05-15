За акціями у "Рошені" стоять Клюєв та Олійник – Грицак

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Понеділок, 15 травня 2017, 11:37
Один з нападів на магазин Roshen
Євген Котенко, РИА Новости Україна

За акціями проти магазинів "Рошен" стоять екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, а також лідери так званого "Антимайдану".

Про це заявив голова Служби безпеки України на брифінгу 15 травня.  

Грицак сказав, що російські спецслужби ставлять дві мети: дестабілізація і дискредитація України. За його словами, якщо цю мету досягнуть і зруйнують владну вертикаль України, Росія перейде до "відкритої агресії".

"Тому стабільність усередині країни і ситуація в районі АТО взаємопов’язані", – сказав він.

За словами, екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, лідери "Антимайдану" Зінченко та інші залучили "декілька громадян України з організації заходів з дискредитації президента Петра Порошенка".  

"Це задокументований нами факт. Акція мала називатися "конфєтниє бунти в магазинах "Рошен". Нами віддокументовано декілька таких заходів від моменту надходження вказівки, детальні інструктажі, передачі грошей, інші речі. Зараз особи, яким ми викрили, дають свідчення", – заявив голова СБУ.

Він продемонстрував скріншоти переписки з цього приводу.  

Грицак уточнив, що акції планувалися спершу поблизу магазину й фабрики "Roshen" (колишня "Карла Маркса") у Києві, а також у декількох інших місцях.

"Деталі некоректно буде розповідати, бо там є не зовсім приємні речі – червона фарба, портрети, тощо. Деталі й інструктажі приходили саме з Москви: як це потрібно зробити. У нас є повністю віддокументовані ці переписки і інструктажі щодо цих акцій", – сказав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: акції Клюєв Roshen СБУ
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IP: 35.189.213.---spitfire15.05.2017 12:09
це просто жах.
але якби Петро Порошенко був би держслужбовцем, а не магнатом солодощів, така б можливість вкусити його у ворогів була б відсутня.
слід вчасно було позбутись свого бізнесу, шановний!
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