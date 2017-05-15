Російські спецслужби вербують українських патріотів – СБУ

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Понеділок, 15 травня 2017, 11:47

Спецслужби Росії займаються вербуванням українських патріотів для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

По це заявив на брифінгу в понеділок голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Традиційно спецслужби ворожої країни використовують такі методи, як вербовку патріотично налаштованих громадян. Інший варіант – це введення своїх джерел в патріотичне середовище", - сказав він.

За словами Грицака, також Росії в цьому допомагають українці, які відразу після революції гідності покинули Україну.

Він повідомив також, що російські спецслужби проводять щільний моніторинг проблем в Україні, які потім використовуються як основа для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Як повідомлялося, організацією масових акцій 10 травня із закликами створити "Рівненську народну республіку" займалися російські спецслужби, "Комітет порятунку України" Миколи Азарова та лідер партії "Наждак".

Євген Кізілов, УП

Теми: Грицак СБУ Росія
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IP: 85.248.227.---spitfire15.05.2017 12:00
спецслужби ворожої країни використовують такі методи, як вербовку патріотично налаштованих громадян
...і тому нещасна Україна може спиратись виключно на своїх непатріотичних громадян.
наприклад, на 15-річного нащадка Петра Порошенка, який одягав російську сорочку.

пане Грицак, Ви не вважаєте, що авторитет СБУ використовують для компрометації певного прошарку суспільства?
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