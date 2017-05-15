Парубій сказав, коли Рада може забрати в Артеменка мандат

Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Буде рішення Регламентного комітету, і кадрове питання відразу з'явиться в залі", – сказав спікер.

Перед цим голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак наголосив, що парламент має позбавити громадянства депутата Артеменка, "який возив в Америку передачі з Кремля".

За словами Бурбака, громадянин іншої держави не може бути народним депутатом України.

Фракція "Блок Петра Порошенко" також виступає за дострокове припинення депутатських повноважень Артеменко.

Про це журналістам повідомив голова фракції Артур Герасимов, передають "Українські новини".

"Звичайно, ми будемо підтримувати зняття повноважень (з Артеменко)", - сказав він.

На його думку, регламентний комітет повинен оперативно розглянути дане питання і прийняти рішення.

Як повідомлялося, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду, поки парламент не прийме відповідну постанову.

Як відомо, в лдютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.