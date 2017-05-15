У зоні АТО важко поранено жінку-військового – штаб

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Понеділок, 15 травня 2017, 12:49

У зоні проведення антитерористичної операції 14 травня загиблих серед українських військових немає, 6 бійців зазнали поранень. 

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але шестеро наших бійців отримали травми та поранення", – сказав він.

За словами полковника, це сталося внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці та Водяному на маріупольському напрямку.

"Одна з поранених – жінка-військовослужбовець. ЇЇ стан важкий", – зазначив Лисенко.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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