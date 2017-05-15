Грицак розповів, як запобігали терактам під час "Євробачення"

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Понеділок, 15 травня 2017, 13:25

Голова Служби безпеки України Василь Грицак щасливий, що пісенний конкурс "Євробачення" пройшов у Києві без надзвичайних подій і терактів.

"Ми дуже переживали, щоб "Євробачення" пройшло без надзвичайних подій, скажу так", – сказав він на брифінгу 15 травня.

"Дуже переживали, бо чудово усвідомлюємо, що якщо хтось поставить собі за мету здійснити терористичний акт або масове вбивство людей – особливо, якщо це терорист-одиночка – то попередити такий злочин майже нереально. Я все життя працюю саме в галузі боротьби з тероризмом – і я авторитетно заявляю, що це дійсно так", – пояснив Грицак.

"Тому ми всі готувалися. І "Євробачення" показало, що українська правоохоронна система може працювати злагоджено", – сказав голова СБУ.

Він подякував усім правоохоронцям – Національній поліції, Нацгвардії, іншим службам, які брали участь у забезпеченні безпеки.

"Ми гармонійно діяли з органами влади. Діяв штаб цілодобово, були задіяні значні сили – і завдяки комплексу заходів вдалося не допустити жодного злочину терористичного характеру", – зазначив Грицак

"Зараз уже можу сказати: у нас у перевірці був цілий ряд осіб – громадян України, які підтримують контакти з ватажками "ДНР", "ЛНР" або встановленими нами представниками спецслужб Російської Федерації. І ці люди контактували з ними. І за цими людьми здійснювався оперативний контроль", – заявив він.

"Декого з них ми викликали, опитували, допитували – впливали на них, щоб зрозуміти ситуацію", – додав голова СБУ.

Олена Рощенко, УП

Теми: Євробачення СБУ тероризм
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