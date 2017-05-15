Націоналісти заявляють, що їхній офіс у Києві замінували
Партія "Національний корпус" заявляє, що в їхній центральний офіс у Києві підкинули вибухівку. Зараз сапери з'ясовують, чи справжня бомба.
Про це "Українській правді" повідомила голова прес-служби столичної поліції Оксана Блищик.
За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет, прикріплений до вікна приміщення на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі.
На місце знахідки виїхала оперативна група Оболонського райвідділку поліції.
Як повідомляє прес-служба "Нацкорпусу" у Facebook, їхній офіс було заміновано невідомими особами близько години тому в понеділок.
У партії припускають, що це помста за її акції 9 травня із блокування "лідерів сепаратистів у їх домівках".
Українська правда
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