Націоналісти заявляють, що їхній офіс у Києві замінували

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Понеділок, 15 травня 2017, 14:08

Партія "Національний корпус" заявляє, що в їхній центральний офіс у Києві підкинули вибухівку. Зараз сапери з'ясовують, чи справжня бомба.

Про це "Українській правді" повідомила голова прес-служби столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет, прикріплений до вікна приміщення на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі.

На місце знахідки виїхала оперативна група Оболонського райвідділку поліції.

Як повідомляє прес-служба "Нацкорпусу" у Facebook, їхній офіс було заміновано невідомими особами близько години тому в понеділок.

У партії припускають, що це помста за її акції 9 травня із блокування "лідерів сепаратистів у їх домівках".

Українська правда

Теми: Київ поліція надзвичайна подія
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