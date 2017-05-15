Націоналісти заявляють, що їхній офіс у Києві замінували

Партія "Національний корпус" заявляє, що в їхній центральний офіс у Києві підкинули вибухівку. Зараз сапери з'ясовують, чи справжня бомба.

Про це "Українській правді" повідомила голова прес-служби столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет, прикріплений до вікна приміщення на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі.

На місце знахідки виїхала оперативна група Оболонського райвідділку поліції.

Як повідомляє прес-служба "Нацкорпусу" у Facebook, їхній офіс було заміновано невідомими особами близько години тому в понеділок.

У партії припускають, що це помста за її акції 9 травня із блокування "лідерів сепаратистів у їх домівках".

Українська правда

