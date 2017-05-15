Півсотні депутатів ходять у Раду не голосувати, а "тусуватися" – КВУ

51 народний депутат пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді в 2017 році.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України в рамках проекту "Дослівно".

Згідно з результатами моніторингу, серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників "Опозиційного блоку" та групи "Відродження". Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів групи Віталія Хомутинніка пропустили понад 90% голосувань в Раді.

Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які переховуються від української влади.

"Серед депутатів, які систематично не голосують, є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк", – зазначає голова КВУ Олексій Кошель.

"Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної "тусовки". Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців", – наголошує він.

Всього в 2017 році відбулося 42 пленарних засідання Верховної Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань

Дзензерський Д.В. – 0 із 1312

Клюєв С.П. – 0 із 1312

Онищенко О.Р. – 0 із 1312

Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312

Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312

Рабінович В.З. – 4 із 1312

Жеваго К.В. – 7 із 1312

Чепинога В.М. – 9 із 1312

Льовочкін С.В. – 11 із 1312

Мураєв Є.В. – 11 із 1312

Богуслаєв В.О. – 15 із 1312

Ярош Д.А. – 15 із 1312

Бойко Ю.А. – 22 із 1312

Святаш Д.В. – 22 із 1312

Клімов Л.М. – 31 із 1312

Писаренко В.В. – 38 із 1312

Гіршфельд А.М. – 43 із 1312

Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312

Новинський В.В. – 50 із 1312

Омельянович Д.С. – 51 із 1312

Добкін Д.М. – 54 із 1312

Ларін С.М. – 56 із 1312

Дейдей Є.С. – 58 із 1312

Семенченко С.І. – 58 із 1312

Кацуба В.М. – 60 із 1312

Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312

Шенцев Д.О. – 65 із 1312

Артеменко А.В. – 67 із 1312

Білецький А.Є. – 67 із 1312

Шуфрич Н.І. – 77 із 1312

Мирний І.М. – 78 із 1312

Ківалов С.В. – 80 із 1312

Парасюк В.З. – 80 із 1312

Бондар В.В. – 84 із 1312

Шкіря І.М. – 85 із 1312

Бобов Г.Б. – 89 із 1312

Солод Ю.В. – 89 із 1312

Корнацький А.О. – 90 із 1312

Ничипоренко В.М. – 91 із 1312

Королевська Н.Ю. – 92 із 1312

Добкін М.М. – 93 із 1312

Зубик В.В. – 95 із 1312

Поплавський М.М. – 96 із 1312

Деркач А.Л. – 106 із 1312

Фурсін І.Г. – 109 із 1312

Березкін С.С. – 117 із 1312

Пресман О.С. – 120 із 1312

Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312

Вілкул О.Ю. – 128 із 1312

Мартиняк С.В. - 128 із 1312