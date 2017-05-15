Півсотні депутатів ходять у Раду не голосувати, а "тусуватися" – КВУ
51 народний депутат пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді в 2017 році.
Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України в рамках проекту "Дослівно".
Згідно з результатами моніторингу, серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників "Опозиційного блоку" та групи "Відродження". Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів групи Віталія Хомутинніка пропустили понад 90% голосувань в Раді.
Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які переховуються від української влади.
"Серед депутатів, які систематично не голосують, є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк", – зазначає голова КВУ Олексій Кошель.
"Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної "тусовки". Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців", – наголошує він.
Всього в 2017 році відбулося 42 пленарних засідання Верховної Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.
Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:
Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
Клюєв С.П. – 0 із 1312
Онищенко О.Р. – 0 із 1312
Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
Рабінович В.З. – 4 із 1312
Жеваго К.В. – 7 із 1312
Чепинога В.М. – 9 із 1312
Льовочкін С.В. – 11 із 1312
Мураєв Є.В. – 11 із 1312
Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
Ярош Д.А. – 15 із 1312
Бойко Ю.А. – 22 із 1312
Святаш Д.В. – 22 із 1312
Клімов Л.М. – 31 із 1312
Писаренко В.В. – 38 із 1312
Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
Новинський В.В. – 50 із 1312
Омельянович Д.С. – 51 із 1312
Добкін Д.М. – 54 із 1312
Ларін С.М. – 56 із 1312
Дейдей Є.С. – 58 із 1312
Семенченко С.І. – 58 із 1312
Кацуба В.М. – 60 із 1312
Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
Шенцев Д.О. – 65 із 1312
Артеменко А.В. – 67 із 1312
Білецький А.Є. – 67 із 1312
Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
Мирний І.М. – 78 із 1312
Ківалов С.В. – 80 із 1312
Парасюк В.З. – 80 із 1312
Бондар В.В. – 84 із 1312
Шкіря І.М. – 85 із 1312
Бобов Г.Б. – 89 із 1312
Солод Ю.В. – 89 із 1312
Корнацький А.О. – 90 із 1312
Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
Добкін М.М. – 93 із 1312
Зубик В.В. – 95 із 1312
Поплавський М.М. – 96 із 1312
Деркач А.Л. – 106 із 1312
Фурсін І.Г. – 109 із 1312
Березкін С.С. – 117 із 1312
Пресман О.С. – 120 із 1312
Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
Мартиняк С.В. - 128 із 1312
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